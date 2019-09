EXCLUSIV! Iesean arestat preventiv dupa ce si-a abuzat cei sapte copii minori

abuzati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii s-au crucit cand au vazut ce s-a intamplat in "casa ororii"! Un individ in varsta de aproximativ 45 de ani, Valentin Iacob, din municipiul Iasi, a fost arestat preventiv dupa ce si-a abuzat cei sapte copii. Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au admis propunerea de arestare preventiva formulata de procurori pe numele lui Valentin Iacob. Criminalul din Caracal, mic copil pe langa BESTIA din Iasi! O fata de 15 ani cu handicap sever si una de 5 ani - victime! Conform anchetatorilor, in urma cu cateva luni, acest si-ar fi violat sotia, amenintand-o cu un cutit, de fata cu toti copiii. In plus, spun oamenii legii, el si-ar fi abuzat, pe rand, cei sapte copii minori. In fata ancheta ...