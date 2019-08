EXCLUSIV! Imagini de pe camerele de supraveghere! Iata momentul impactului in care si-a pierdut viata regizorul TVR Iasi Tudor Axinte

Accident motocicleta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi au intrat in posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere in care este surpins momentul impactului dintre motocicleta pe care se aflau regizorul TVR Iasi Tudor Axinte si sotia sa si un autovehicul. Va reamintim ca, in urma cu putin timp, in judetul Iasi, a avut loc un accident rutier grav. Accidentul rutier s-a soldat cu decesul a doua persoane. Alti patru oameni sunt raniti. Evenimentul rutier s-a produs in comuna Probota, sat Balteni. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detine, accidentul s-a produs intre o motocicleta si un autoturism Volkswagen Passat. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, ...