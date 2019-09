EXCLUSIV! Imagini VIDEO cu un puternic impact emotional! Momentul in care un individ este oprit de un tata disperat! Cu furca in mana a fugarit copii in plina strada!

atacator • Scene desprinse din filmele de groaza la Iasi • Un individ baut s-a luat de cativa copii care se jucau pe o straduta din zona Belvedere • Un pusti care se plimba cu o bicicleta a fost lovit de barbatul agresiv • In apararea baietelului a sarit un parinte, insa individul ce pare sa aiba si probleme psihice l-a atacat cu o furca • Speriat de atacator, parintele a fugit catre curtea sa, insa barbatul inarmat l-a urmarit • Intr-un final, parintele a reusit sa-l deposedeze de furca si a sunat la Politie • Politistii ieseni au intervenit in forta si l-au imobilizat pe individul care ar fi putut ucide Scene de groaza la Iasi dupa ce un parinte este atacat cu o furca in plina strada. Sambata seara, in zona Belvedere avea loc o scena desprinsa parca din filme. Un individ ce s-ar fi aflat in stare de ebrietate a atacat, in plina strada, un parinte care a ...