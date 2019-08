Exclusiv! In Platoul BZI LIVE vin oamenii care se ocupa de doua dintre domeniile cu impact economic spectaculos in Iasi - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 21 august 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul BZI LIVE, sunt invitati conf. univ. dr. ing. Ovidiu Ursaru, prodecan al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, respectiv conf. univ. dr. ing. Gelu Ianus, decanul Facultatii de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI). Alaturi de cei doi se vor discuta tematici ce tin de realitati din invatamantul superior, proiecte cu studentii. Pe de alta parte, important de precizat ca vor fi avute in vedere elemente ce pleaca de la marea atractivitate pe care o au cele doua zone, Electronica, Telecomunicatiile si Tehnologia Informatiei , respectiv mecanica in randul candidatilor ...