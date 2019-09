Exclusiv! Inca o tentativa de sinucidere la Iasi! O femeie a amenintat ca se arunca de pe un stalp - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noapte incarcata pentru salvatorii ieseni. Dupa ce in cursul zilei de ieri, un tanar in varsta de doar 20 de ani a vrut sa isi puna capat zilelor, arucandu-se de la etajul unui bloc din Nicolina, azi noapte o femeie a vrut sa isi incheie socotelele cu viata. Concret, o femeie s-a urcat pe un stalp din municipiul Iasi si a vrut sa se arunce in gol. La fata locului au sosit politistii, un echipaj SMURD. Momentan nu se cunoaste motivul pentru care femeia a recurs la acest gest. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...