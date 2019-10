EXCLUSIV! Inca un ACCIDENT RUTIER la cateva zeci de metri de la tragedia de la Baltati - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inconstienta la volan nu are limite. Imediat dupa ce s-a produs tragedia de la Baltati, la cativa zeci de metri s-a produs inca un accident rutier. Conform martorilor, in accidentul rutier a fost implicata o autoutilitara ISU care dorea sa intervina la accidentul initial. Din cate se pare, un sofer ce astepta in coloana de masini formata din cauza accidentului a dorit sa intoarca, dar fara sa se asigure. Autoutilitara ISU aflata in misiune a intrat in autoturism si a ramas blocata pe mijlocul strazii. Vom reveni cu detalii! Exclusiv! Inconstienta la volan! Accident rutier GRAV in judetul Iasi! Patru persoane au MURIT - FOTO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...