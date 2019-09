Exclusiv! Inca un tanar s a sinucis la Iasi! A fost gasit spanzurat in camera sa! Avea doar 24 de ani

spanzurat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un tanar si a pus capat zilelor aseara la Iasi. Tanarul se numeste Bogdan N. si avea 24 de ani. El a fost gasit spanzurat intr-un dulap. Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a ajuns aici. Familia a precizat ca acesta trecea printr-o perioada grea, dupa o depresie. Socant! Unul dintre cei mai buni studenti de la UMF s-a sinucis chiar in ziua examenului! Prietenul lui l-a gasit spanzurat chiar in aceeasi zi Marti seara, unul dintre cei mai buni studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi s-a sinucis. Un apel la numarul unic de urgente 112 avea sa anunte ca un tanar este spanzurat langa partie, pe C. A Rosetti. Imedia ...