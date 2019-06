Exclusiv! Incendiu cu o victima la Iasi - UPDATE

masina pompieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Conform informatiilor obtinute de reporterii cotidianului Buna Ziua Iasi, se pare ca incendiul a izbucnit de la o tigaie uitata pe foc. Victima, o batrana intoxicata cu putin fum. Stire initiala: In urma cu putin timp un incendiu a izbucnit intr-o casa de pe Strada Bradului din Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, exista o victima. La fata locului se deplaseaza un echipaj de pompieri si un echipaj de prim ajutor. EXCLUSIV/UPDATE! Incendiu in zona Nicolina. Pompierii intervin in forta cu trei autospeciale Revenim cu detalii... Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...