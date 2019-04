Exclusiv! Incendiu la Iasi! Un copil este ranit

incendiu pompieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit intr-o localitate din judetul Iasi. Incendiul are loc in localitatea Pausesti. Pompierii au suspiciunea ca in casa s-ar afla un copil in varsta de doar doi ani. La lichidarea incendiului intervin pompierii din cadrul detasamentului 1 cu trei autospeciale, 9 subofiteri, 1 ofiter si trei elevi. Momentan nu se cunoaste starea de sanatate a victimei. Pompierii intervin in forta pentru a stinge incendiul. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. incendiu localitate pausesti ...