Exclusiv! Incendiu la Tomesti. Pompierii intervin

incendiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un incendiu s-a produs in localitatea ieseana Tomesti. La fata locului se deplaseaza pompierii. Momentan nu se cunosc cauzele producerii incendiului si nici daca vreo persoana este ranita. Revenim cu detalii. Exclusiv! Incendiu in Scanteia. O casa a luat foc Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. incendiu localitatea ieseana tomesti : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro google_ad_clien ...