EXCLUSIV! Incendiu puternic intr-un cartier din Iasi! O masina s-a aprins dupa ce oamenii strazii ar fi dat foc unor tomberoane

In urma cu cateva minute pe strada Lacului din Nicolina a izbucnit un incendiu. Din primele informatii se pare ca mai multi oameni ai strazii ar fi dat foc unor tomberoane. Flacarile s-au extins cu repeziciune acaparand un autovehicul. Echipaje apartinand Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturdza" Iasi se afla la fata locului pentru a stopa incendiul si a evita raspandirea acestuia.