Exclusiv! Incident cumplit la Iasi! O femeie a fost trantita de asfalt! Este plina de sange - FOTO, VIDEO

Incident tramvai 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In statia de tramvai Ciurchi spre sensul spre Centru, o femeie a incercat sa apese pe buton si sa intre in tramvai, in acel moment, usile s-au inchis, si au trantit-o pe femeie, din tramvai pe asfalt. Femeia este plina de sange, iar la fata locului s-a iscat un scandal in toata regula. Mai multi ieseni si-au aratat nemultumirea. Circulatia in zona este blocata datorita faptului ca vatmanul trebuie sa astepte la fata locului. In aceste momente, la fata locului se deplaseaza un echipaj medical si un echipaj al politiei. Desi au trecut aproximativ 15 minute de la momentul producerii incidentului, niciun echipaj medical nu a venit la fata locului. Vom reveni cui detalii Daca ti-a p ...