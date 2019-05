Exclusiv! Incident cumplit la Iasi! O femeie a fost trantita de asfalt! Este plina de sange - FOTO, VIDEO/UPDATE

Incident tramvai 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: La fata locului au venit politistii care au testat victima cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, femeia nu consumase bauturi alcoolice. Din spusele victimei, aceasta dorea sa ajunga la gara, ea fiind din Pascani. Vatmanul, Cristian Cucuteanu, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ si in cazul lui. Stire initiala: In statia de tramvai Ciurchi spre sensul spre Centru, o femeie a incercat sa apese pe buton si sa intre in tramvai, in acel moment, usile s-au inchis, si au trantit-o pe femeie, din tramvai pe asfalt. Femeia este plina de sange, iar la fata locului s-a iscat un scandal in toata regula. Mai multi ieseni si-au aratat nemultumire ...