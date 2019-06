EXCLUSIV! Incident rutier la Iasi! Un moment de neatentie l-a costat scump pe acest tanar! Aproape ca a ramas fara picior

accident feroviar arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente horror in aceasta noaptea la Iasi. Un incident feroviar s-a produs in localitatea ieseana Scanteia. Din cate se pare, un moment de neatentie l-a costat scump pe acest tanar de 17 ani. Concret, un tanar a vrut sa se agate de garnitura si a cazut. In urma caderii, tanarul nu s-a ridicat la timp si un tren care trecea in acel moment i-a sectionat un picior. Tanarul a sunat de urgenta la numarul unic 112 si in aceste momente se afla in drum spre Iasi. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. momente horror incident fer ...