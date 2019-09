Exclusiv! Incident socant in aceasta seara la Iasi! A fost gasit in strada plin de sange - FOTO / LIVE VIDEO / UPDATE

Barbat gasit plin de sange in Nicolina 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Din informatiile pe care reporterii Cotidianului "Buna ziua Iasi" le-au obtinut se pare ca barbatul gasit pe strada ar fi fost amendat astazi deoarece se afla sub influenta bauturilor alcoolice si a avut un comportament agresiv intr-un parc din Iasi. Manat de furie, acesta a luat o creanga si a inceput sa loveasca un autoturism. Soferul masinii vazand ca ii este distrusa masina a hotarat sa il pedepseasca pe faptas prin aplicarea a numeroase lovituri. Proprietarul automobilului a fost condus de catre politisti la sectia de politie pentru a da declaratii iar barbatul batut a ajuns in grija echipajului SMURD. Un pescar a fost salvat de pompieri dupa ce a ...