Exclusiv! Incident socant in aceasta seara la Iasi! A fost gasit in strada plin de sange - FOTO / UPDATE

Barbat gasit plin de sange in Nicolina 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, in apropiere de Piata Nicolina din Iasi, a fost gasit un barbat cazut pe trotuar. Acesta avea mai multe urme de sange. Se banuieste ca barbatul ar fi fost agresat si ca ar fi consumat o cantitate considerabila de alcool. Un echipaj SMURD a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor si pentru a-l transporta la spital. La fata locului s-au prezentat si politisti de la Dispeceratul Politiei Locale Iasi. Revenim cu detalii Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...