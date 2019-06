EXCLUSIV! Intamplare groaznica intr-o localitate din Iasi! O femeie a fost a fost taiata de sot 

agresata de sot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare nefericita intr-o localitate din judetul Iasi. I. Mariana, in varsta de 50 de ani domiciliata in localitatea Voinesti a ajuns de urgenta la spital dupa ce avea o plaga injunghiata latero-cervicala (in zona gatului) de circa 4 cm adancime. Din cate se pare, plaga injunghiata a fost cauzata de un corp dur, in speta, un lemn si este o urmare a unei agresiuni fizice. Femeia a fost agresata de sot. In aceste momente, pacienta este internata in sectia de ORL. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. intamplare nefericita voinesti spital ...