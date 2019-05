Exclusiv! Intamplare terifianta la Iasi! O femeie s-a aruncat de la etajul 2. Din pacate...

sinucidere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare nefericita in municipiul Iasi. O femeie s-a aruncat de la etajul doi al apartamentului in care locuia. Incidentul s-a produs pe strada Hatman Sendrea si a avut un deznodamant nefericit. Din pacate, in urma impactului, femeia nu a supravietuit. Momentan nu se cunoaste daca a fost vorba despre o sinucidere, sau o intamplare nefericita. La fata locului se deplaseaza criminalistii, dar si politistii. In urma cercetarilor se va stabili cu exactitate circumstantele producerii incidentului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. intamplare nefericita femeie ...