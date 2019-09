EXCLUSIV! Interventie de urgenta la un apartament din Iasi. O persoana cu probleme psihice este blocata intr-un imobil

Interventie Cantemir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva minute, doua echipaje de pompieri apartinand Detasamentului 1 Iasi au pornit spre cartierul Cantemir, zona Blocurilor Fantoma pentru a interveni la un apartament. Din primele informatii se pare ca o persoana este blocata intr-un imobil. Aceasta are un comportament agitat, auzindu-se din interior zgomote si tipete care au alarmat vecinii. Se banuieste ca aceasta are probleme psihice. Revenim cu detalii Breaking news! Fetita disparuta din Dambovita, gasita moarta. Unde a fost descoperit trupul minorei - UPDATE Nepasarea unora ii poate condamna la moarte pe acesti pacienti! Doi barbati din Iasi se zbat intre viata si moarte, iar medicii incearca sa faca imposibilul ...