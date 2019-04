Exclusiv! Interventie in forta a SMURD! Unei persoane i s-a facut rau - FOTO

Interventie SMURD 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un echipaj medical SMURD a intervenit de urgenta in zona Rapa Galbena. In urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, un echipaj medical a intervenit rapid in zona Rapa Galbena, asta dupa ce unei persoane i s-a facut rau. Persoana in cauza ar fi cazut din picioare. Personalul medical de pe ambulanta SMURD ii acorda primele ingrijiri medicale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...