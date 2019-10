EXCLUSIV! Klaus Iohannis a ajuns in Iasi. Acesta a fost intampinat de primarul Mihai Chirica

Klaus Iohannis a ajuns in Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a ajuns in aceasta seara in Iasi. Seful statului va participa maine la o intalnire regionala a organizatiilor PNL din Moldova alaturi de liderii partidului. Klaus Iohannis a fost asteptat de catre primarul Mihai Chirica. Iata ce a declarat Mihai Chirica: Parintii Adrianei Rodiana Fumu au facut tragicul anunt: "Iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu a dat ultima reprezentatie pe scena vietii" "A fost o intampinare sa zicem semioficiala, asa cum se cuvine, ca o gazda. Am avut ocazia sa o salut si pe doamna, pe sotia presedintelui. I-am urat succes in tot ceea ce si-a propus. I-am facut o invitatie pentru data de 24 ianuarie, anul viitor, pent ...