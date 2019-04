Exclusiv! La un pas de tragedie! A intrat cu masina pe trotuar - FOTO

Accident rutier Calea Chisinaului 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in zona Egros de pe Calea Chisinaului din municipiul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, accidentul rutier s-a produs intre doua masini si nu s-a soldat cu ranirea vreunei persoane. Accidentul putea avea urmari tragice, dar din fericire niciun pieton nu se afla pe trotuar in momentul producerii acestuia. Politistii rutieri vor stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...