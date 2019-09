EXCLUSIV! Lovitura pentru un cunoscut clan de INTERLOPI din Iasi! S-a lasat cu arestari

arestari interlopi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lovitura dura incasata de clanul Gangal din Iasi. In urma cu cateva momente, doi membri importanti din clan au fost arestati de oamenii legii. Din primele informatii obtinute in EXCLUSIVITATE de jurnalistii BZI.RO, cei doi membri importanti sunt acuzati de trafic de minori. Incendiar! Ieseanul care a speriat Franta, saltat de mascati din pat! A talharit doua batrane si le-a furat cardurile! Una dintre victime a murit dupa incident "Instanta admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism– Serviciul Teritorial Iasi si, in consecinta, dispune arestarea preventiva a ...