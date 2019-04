Exclusiv! Marfa proaspata pentru DNA! Ies la iveala noi combinatii scandaloase facute de liberalul Marius Bodea la Aeroport! A ascuns un contract important - FACSIMIL

Marius Bodea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Documente importante ce tin de modul in care a fost amenajata parcarea de la Aeroportul International Iasi au disparut ca prin minune • Aeroportul incearca sa recupereze 20.000 de euro de la Asiri International SRL, pentru intarzierea lucrarilor • Marius Bodea, cand era la conducerea aeroportului, a incercat o golanie • A considerat ca penalitatile ar insemna lucrari executate • Bodea a rupt contractul dupa ce nu s-a inteles cu reprezentantii firmei • Copia dupa actul aditional a intrat in posesia reporterilor BZI • Cel mai probabil, prejudiciul nu va mai putea fi recuperat O combinatie urat mirositoare a iesit la iveala din perioada in care actualul deputat PNL Mar ...