EXCLUSIV! Mesaj dur primit de o ieseanca in aceasta seara! Cum si-a gasit masina parcata chiar in fata blocului

In aceasta seara o femeie a solicitat interventia unu echipaj de politie pe strada Sfantul Lazar din Iasi. Aceasta si-a parcat automobilul in fata unui bloc. In momentul in care a coborat din bloc a descoperit ca pe geamurile masinii erau lipite mai multe hartii autocolante si in dreptul unei roti avea pus un butuc de lemn. Este important de mentionat faptul ca, femeia avea tot dreptul sa parcheze pe acel spatiu. Masina a fost achizitionata ieri. Aceasta a fost dusa la Sectia de Politie 3 pentru a depune o plangere. Cat de iresponsabili puteti fi? Liber la accidente pe cel mai periculos drum din oras. Decizia a dinamitat toata comunitatea