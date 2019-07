Exclusiv! Minora dintr-un centru de plasament din Iasi, marioneta sexuala a unui preot! I-a trimis filmulete si poze deocheate pe retelele de socializare. S-au facut descinderi si intr-o biserica!

fetita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O adolescenta de 13 ani dintr-un centru de plasament din Iasi este cea care i-a trimis preotului din Constanta materiale potnografice. In cursul zilei de azi, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, au efectuat un numar de 2 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea penala “in rem”, sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila. SCANDALOS! Perchezitii facute la o biserica: Un PREOT a filmat o fata de 13 ani goala si a distribuit pozele cu ea dezbracata De asemenea, in conformitate cu art.170 ...