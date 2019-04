Exclusiv! Moarte invaluita in mister! Un iesean a fost gasit de iubita lui cu gatul taiat, intr-o balta de sange. Avea plagi injunghiate si dupa cap

politie 3 • Descoperire macabra, facuta de o femeie din Iasi • In weekend si-a gasit concubinul mort intr-o balta de sange • Barbatul avea mai multe rani la gat si ceafa • Nimeni nu l-a mai putut salva, iar un echipaj medical sosit la fata locului nu a putut decat sa declare decesul • Politistii ieseni au deschis acum un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili intreaga situatie Un iesean a fost gasit mort intr-o balta de sange de catre concubina sa. Tragedia s-a petrecut sambata, pe 13 aprilie, in satul Gaureni din comuna Miroslava. O femeie avea sa sune la 112 si sa ceara ajutor, spunand ca vecinul ei este mort in casa, cu urme de violenta la gat. Imediat, la fata locului a ajuns un echipaj medical si politistii. Iacob Chimir, in varsta de 65 de ani, a fost gasit mort. Nimeni nu l-a mai putut salva. Murise cu cateva ore inainte de a fi gasit. ...