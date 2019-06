EXCLUSIV! Momentul in care un autoturism loveste in plin un pieton. A fost proiectat cativa metri in aer - VIDEO

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata momentul in care un pieton este acrosat de un autoturism. Accidentul s-a produs ieri, in zona Podu Ros si din cate se pare, principalul vinovat pentru producerea acestuia este chiar victima. Concret, pe filmare se vede faptul ca pietonul incearca sa traverseze neregulamentar strada, moment in care este acrosat si proiectat in aer de un autoturism. Sursa video. Adrian D. ALTE TITLURI CARE TE-AR PUTEA INTERESA: EXCLUSIV! S-au tras focuri de arma la Iasi. Doi barbati au ajuns la spital impuscati. Autorul a fost prins incercand sa treaca Prutul - FOTO/ UPDATE Exclusiv! O laboranta de la Facultatea de Biologie, in stare grava la spital, dupa ce a traversat prin loc nepermis - FOTO/ UPDAT ...