EXCLUSIV! Nenorocire in Zanea! Consumatorii ilegali de energie electrica sunt deconectati

In aceste momente, in localitatea ieseana Zanea, intervin echipaje ale Jandarmeriei, dar si ale Politiei. Totul are legatura cu locuitorii care sunt conectati ilegal la reteaua de curent electric. Concret, reprezentantii firmelor de energie electrica debranseaza toti locuitorii care s-au bransat ilegal la aceasta retea. La fata locului sunt prezenti si mai multe echipaje de la firme de paza. Revenim cu detalii. zanea echipaje jandarmeriei conectati ilegal curent electric