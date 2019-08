EXCLUSIV! NUCLEARA in cazul "Sabin Serban"! Ce a cautat fiul ofiterului SRI ultima data pe GOOGLE i-a SOCAT pe anchetatori! Acum se explica TOTUL!

Cazul Sabin Serban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Detalii in exclusivitate despre cea mai ciudata moarte din Iasi • Ancheta in cazul Sabin Serban este aproape de final, iar reporterii BZI au aflat detalii incredibile • Ultima cautare pe GOOGLE pe care tanarul a facut-o a dus ancheta pe o pista ce nu va fi niciodata acceptata de familia adolescentului Cazul "Sabin Serban". Pe 11 noiembrie 2016 avea sa se declanseze poate una dintre cele mai mari, mai complexe si mai complicate anchete din Iasi si din tara. Sabin Serban, elev model si fiu de ofiter SRI, era gasit mort in apartamentul pe care parintii lui il detineau in cartierul Alexandru cel Bun. Ceea ce avea sa se intample din momentul descoperirii macabre este greu de e ...