EXCLUSIV! O batrana a ajuns cel mai tare dezvoltator imobiliar din Iasi! A ridicat case, blocuri si are terenuri peste tot. Femeia: "Ma baga la puscarie?" FOTO

Maria Cocia Blocuri gri strada Butnari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O batrana din Iasi da lovitura in imobiliare • A construit case, si pare ca nu se opreste • Vecinii spun ca sta bine la capitolul terenuri • Femeia a fost prinsa de Fisc cu o teapa de aproape 100.000 euro, numai intr-un an • Un apartament il vindea si cu 70.000 euro • "Cum asa, nu stiam... Ma baga la puscarie?", a spus femeia, in cadrul unui dialog cu reporterii BZI • De fapt, ginerele "Manole" s-a ocupat de toate combinatiile • "E soacra mea, am fost reprezentantul ei prin procura. De ce va intereseaza? Va rog sa nu ma mai deranjati", a subliniat Emanoil Manolescu • In cazul in care suma nu va fi platita ...