Exclusiv! O BUTELIE a explodat intr-o anexa a unei locuinte din Iasi - UPDATE

UPDATE: Incediul s-a produs pe strada Fermei din Miroslava. Victima are arsuri pe fata. Aceasta a fost transportata la spital. Incendiul a fost lichidat. Suprafata arsa a fost de aproximativ 12 mp. Stire initiala: In urma cu putin timp, intr-o localitate din judetul Iasi a avut loc un incendiu. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, incendiul a fost cauzat de explozia unei butelii aflate intr-o anexa a unei case din satul Miroslava, comuna Miroslava. In urma exploziei a rezultat ranirea unei persoane. Victima are arsuri pe suprafata corpului, dar este constienta. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului nr.1 Iasi, cu doua autospeciale, o ci ...