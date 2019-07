EXCLUSIV! O eleva din Iasi aduce AURUL pentru Romania - FOTO

Malina Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medalie de AUR pentru Malina Constantinescu la Olimpiada Balcanica de Fizica. In perioada 14-18 iulie, in Grecia, la Salonic, s-a desfasurat Olimpiada Balcanica de Fizica, BPO 2019, care a reunit elevi pasionati de fizica din 12 tari. Romania a fost reprezentata de 4 elevi de liceu. Malina Constantinescu, singura fata din echipa Romaniei, a obtinut Premiul I si medalie de aur, precum si premiul pentru cel mai bun punctaj obtinut de o fata din concurs. Reamintim faptul ca este a doua medalie internationala obtinuta de Malina anul acesta. In luna mai, eleva Colegiului National a reprezentat Romania in Portugalia, la Olimpiada Internationala de Stiinte a Uniunii Europene (EUSO 201 ...