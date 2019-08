Exclusiv! O fata, in varsta de 12 ani, a disparut in apele Siretului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul serii trecute un apel la 112 a anuntat faptul ca o fata in varsta de 12 ani a disparut in apele Siretului. Concret, fetita din Lunca Pascani se afla cu fratele ei in varsta de 14 ani pe malul Siretului. Cel mai posibil ar fi alunecat si a cazut in apa, fratele incercand sa o salveze dar nu a reusit. Autoriatile s-au mobilizat in cautarile acesteia, dar fara succes. In aceasta dimineata cautarile au fost reluate de catre scafandri. Revenim cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. fata apele siretului lunca pascani ...