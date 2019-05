Exclusiv! O grefiera s-a aruncat de la etajul Parchetului Iasi! A lasat un bilet de adio - UPDATE

Parchetul Curtii de Apel Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Femeia, in varsta de aproximativ 50 de ani s-a aruncat de la etajul doi al Parchetului Curtii de Apel, iar in jurul orei 07.30 aceasta a fost preluata de un echipaj medical si adusa la UPU. In aceste momente, medicii o resusciteaza, incercand sa ii salveze viata., dar sansele sunt minime. Se pare ca in urma ei, femeia a lasat un bilet de adio. Stire initiala: In urma cu putin timp o grefiera s-a aruncat de la etajul 2 al Parcchetului Iasi. Momentan nu se cunosc cauzele care au indemnat-o pe femeie sa recurga la un acest gest, sau daca femeia a cazut accidental. Femeia este inconsienta, a fost transportata la spital, dar medicii ii dau sanse minime de supravi ...