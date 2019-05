EXCLUSIV! O noua performanta internationala de exceptie pentru un licean din Iasi

Malina Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou rezultat de exceptie al elevilor de la Colegiul National din Iasi. Ieseanca Malina Constantinescu a facut parte din echipa Romaniei la fizica. Acestia au reusit sa cucereasca medalia de argint la Olimpiada Internationala de Stiinte a Uniunii Europene defasurata la Almada, Portugalia. La aceasta competitie au participat 50 de echipe. Amintim in acest context faptul ca Malina Constantinescu a fost invitata in Studioul BZI LIVE in cursul anului trecut, aceasta vorbind chiar despre aceasta competitie din Portugalia: Malina Contantinescu este pregatita sa faca fata unei competitii internationale, anul viitor si programata in Portugalia. Ea este pasionata si performer ...