EXCLUSIV! O sotie grijulie si-a trimis sotul direct spre PUSCARIE! A sunat la 112 si l-a parat ca s-a urcat baut la volan! Politistii l-au prins in trafic!

• Situatie "aparte" la Iasi • O tanara a sunat la 112 pentru a-i anunta pe politisti ca sotul ei s-a urcat baut la volan si a plecat sa se plimbe in oras • Oamenii legii au plecat imediat in cautarea barbatului si au reusit sa-l opreasca la timp inainte de a provoca o nenorocire • Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar pe numele sau a fost deschis un dosar penal In ultima vreme, la Iasi, sunt intalnite din ce in ce mai multe cazuri in care soferii se urca bauti la volan. Politistii ieseni reusesc sa-i identifice si sa-i traga la raspundere pe inconstienti, iar de cateva luni s-au facut destul de multe arestari. Totusi, marti noaptea, in jurul orei 23:30, un ape ...