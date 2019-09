EXCLUSIV! Organizatorii Afterhills, reclamati la OPC! Totul din cauza limbajului vulgar al trupei Satra Benz. "Cine nu ridica mainile sus, ma-sa e o curva"

afterhills • Un iesean prezent cu familia la Afterhills i-a reclamat pe organizatori din cauza artistilor prezenti pe scena • Trupa Satra Benz nu a fost pe gustul barbatului • "Insa, ceea ce ne-a revoltat a fost faptul ca vorbim de piesele asa-zis improvizate pe moment in care efectiv versurile erau «Imi bag p..a in mortii vostri», repetate minute in sir, « Imi bag p..a», de asemenea, excesiv. Nu mai precizez si de faptul ca exclamau in public ca «Cine nu ridica mainile sus, ma-sa e o curva», deci a fost ingrozitor. O adevarata jignire la adresa publicului, si nu vorbesc aici doar de faptul ca erau copii la festival", spune reclamantul • Impresarul trupei da vina pe organizatori • "Nu am un punct de vedere, este pe teritoriul organizatorilor. Nu comentez!", a spus Cristi Ochiu, impresarul celor de la Satra ...