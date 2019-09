Exclusiv! Pana de curent in Tudor Vladimirescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pana de curent in Campus Tudor Vladimirescu. Neputinta E-ON se vede cu ochiul liber. De 10 minute to campusul a ramas fara curent electric. Sute de studenti isi arata nemultumirea fata de incapacitatea E-ON de a preveni astfel de incidente. Problema este foarte simpla, E-ON nu investeste deloc in infrastructura orasului Iasi, iar astfel de probleme reprezinta o normalitate pentru iesenii din majoritatea zonelor orasului. Va aducem aminte ca E-ON este o firma cu multe controverse, mii de ieseni plangandu-se de facturile nejustificat de mari. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (function(window,document,undefined){var script_tag=d ...