Exclusiv! Panica in Targu Cucu! Sala de jocuri StarNet a fost evacuata

Pompieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva minute, mai multe exhipaje ale Politiei si Serviciului de Pompieri Iasi s-au deplasat la o sala de jocuri StarNet din zona Targu Cucu. Din primele informatii se pare ca este vorba de o acumulare de gaze. Revenim cu detalii! Exclusiv! Explozie puternica intr-o locuinta din Iasi! O persoana a fost transportata de urgenta la spital Din pacate, o veste trista! Tanarul ars din Piatra Neamt a murit in aceasta seara intr-o clinica din Belgia! S-a intors lumea cu fundul in sus! O ieseanca ce duhnea a alcool s-a urcat la volan si a provocat un accident! Nu a vrut sa sufle in fiola! Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...