EXCLUSIV! Povestea acestui iesean poate face inconjurul lumii! A stat in coma o saptamana, fara sanse reale, dupa care s-a trezit un alt om! S-a trezit cu acest har! FOTO

Daniel Afuduloai pictor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • A stat in coma o saptamana, in urma unui accident rutier • Nimeni nu ii dadea sanse de supravietuire • Cand si-a revenit, doctorii au ramas marcati • Nu era posibil sa isi revina • Ceea ce s-a intamplat dupa aceea este socant • S-a trezit cu un talent pe care nu il avea inainte • Mama lui nu l-a mai recunoscut Se spune ca talentul de a fi artist este innascut. Fie ca te nasti cu inclinatii artistice spre muzica, dans, actorie, pictura, desen, toate acestea sunt binecuvantari pe care nu toata lumea le primeste. Desi sunt cazuri in care copiii isi descopera si dezvolta aptitudinile artistice de timpuriu, sunt si cazuri aparte, in care aceste inclinatii se dez ...