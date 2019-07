EXCLUSIV! Preotul pedofil a fost retinut pentru 24 de ore

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Preotul din Constanta a retinut pentru 24 de ore. Preotul din comuna constanteana Albesti, suspendat de Arhiepiscopia Tomisului, dupa ce procurorii DIICOT au descins la biserica, intr-un dosar de pornografie infantila, este audiat marti seara la sediul DIICOT Iasi. Preotul de 44 de ani din comuna constanteana Albesti este audiat marti seara la sediul DIICOT Iasi. Acesta a fost invitat la audieri de catre procurori si a ajuns la Iasi putin dupa ora 20.00. Preotul este audiat intr-un dosar in care procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, au efectuat doua perchezitii in Constanta, in cursul zilei de luni, intr- ...