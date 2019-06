EXCLUSIV! Primarul Mihai Chirica a anuntat noi masuri pentru Iasi! Despre ce este vorba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, a oferit cateva exclusivitati in cadrul emisiunii BZI LIVE. Edilul municipiului Iasi a declarat pentru urmaritorii emisiunii cu numarul 800 ca in municipiul Iasi se pregateste o serie de investitii pentru ridicarea nivelului de aer. Mihai Chirica a declarat ca rotocarele de intretinere stradala vor fi inlocuite cu echipamente electrice dotate cu containere in spate, iar din octombrie, municipiul Iasi va beneficia de un echipament special pentru curatarea albiilor raurilor. In alta ordine de idei, Iasul va avea in dotare un echipament special de purificat aerul, un aparat care va absoarbe praful din atmosfera. Mihai Chirica a declarat ca modelul este unul inspirat din Canada, dand u ...