Exclusiv! Pustiu ramane in urma unor dezvoltatori imobiliari! S-a furat ca in codru in zona de lux Aleea Sadoveanu. Afaceristul a plecat cu sacii plini de bani - FOTO

• Un afacerist basarabean a construit la Iasi sute de apartamente pe care le-a vandut • Construieste in continuare pe Aleea Sadoveanu • A tras o teapa consistenta statului • Nu a platit impozitul pe profitul de milioane de euro • Partenerii de afaceri ai basarabeanului au spus ca ce au executat pentru afacerist au facturat • "Eu am facturat doar ce am executat. Nu stiu ce a facut el (despre Ruslan Rotaru - n.r.). La el e problema, nu la mine. Am colaborat si pe Iasi-Voinesti, si pe Aleea Sadoveanu. La mine nu sunt probleme", a spus Daniel Lazar, administratorul de la Kalde Instal Service SRL, intrebat despre facturile inregistrate dublu in evidentele contabile • ...