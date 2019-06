EXCLUSIV! Radiografia "luptei anului" din Tudor Vladimirescu! Avem numele BATAUSILOR! Iata cine sunt cei mai "agresivi" batausi filmati vreodata in Iasi - VIDEO

Bataie Tudor Vladimirescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasi, 15 iunie, 2019 se ingana ziua cu noaptea in cartierul iesean Tudor Vladimirescu. Ies "baietasii" de la club. Bere ieftina turnata pe gat in prostie, shoot-uri de tarie date peste cap, putina socializare cu studentele abia iesite de prin sesiune si cat de multa "smardoiala" se poate. Schimburile dure de priviri dintre 7 tineri s-au transfosrmat in cea mai comica bataie inregistrata vreodata de o camera video. Filmuletul ajuns deja viral arata cat se poate de clar o buna parte din conflict. Cei 7 tineri par mai degraba sa mimeze o incaierare sau poate ca protagonistii s-au gandit sa le dea o lectie actorilor din filmele de actiune. Un individ mai plinut din fire cade ...