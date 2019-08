Exclusiv! Regizorul TVR Iasi Tudor Axinte a murit alaturi de sotia sa intr-un accident de motocicleta la

Accident Volkswagen Passat si motocicleta 2 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, in judetul Iasi, a avut loc un accident rutier grav. Accidentul rutier s-a soldat cu decesul a doua persoane. Alti patru oameni sunt raniti. Evenimentul rutier s-a produs in comuna Probota, sat Balteni. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detine, accidentul s-a produs intre o motocicleta si un autoturism Volkswagen Passat. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, iar motociclistul a fost prins sub autoturism. La fata locului se deplaseaza un echipaj de la Terapie Intensiva Mobila, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor, 12 subofiteri, dar si politistii rutieri. Momentan nu se cu ...