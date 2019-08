Exclusiv! Regizorul TVR Iasi Tudor Axinte a murit alaturi de sotia sa intr-un accident de motocicleta la Iasi - UPDATE

Accident Volkswagen Passat si motocicleta 2 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: "In cursul zilei de duminica a avut loc un grav accident rutier, pe raza localitatii Balteni. Este vorba despre un impact frontal intre un autoturism si o motocicleta. In urma acestui incident au rezultat sase victime. Motociclistul, in varsta de 53 De ani, a fost gasit in stop cradio-respirator. Un echipaj SMURD A incercat sa il resusciteze, timp de o ora. Sotia acestuia a fost gasita decedata, cu leziuni multiple, fara indicatie de resuscitare. In autoturism se aflau cine persoana, toate constiente", a precizat prof. Dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU SMURD Iasi. In urma cu putin timp, in judetul Iasi, a avut loc un accident rutier grav. Accident ...