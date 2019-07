EXCLUSIV! Rezultate preliminare BAC 2019 la Iasi! Numar impresionant de DECARISTI si procent foarte bun de promovare

rezultate bacalaureat 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); REZULTATE BACALAUREAT 2019. Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat au fost afisate luni in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. REZULTATE BACALAUREAT 2019. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 12.00 - 16.00. REZULTATE BACALAUREAT 2019. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 13 iulie. TOP JUDETE in functii de medii de 10: Bucuresti 32 medii de 10 Cluj 14 medii de 10 Iasi 12 medii de 10 Constanta 10 Toate mediile pe judetul Iasi, click aici Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...