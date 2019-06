EXCLUSIV! S-au tras focuri de arma la iasi. Doi barbati au ajuns la spital impuscati. Autorul a fost prins incercand sa treaca Prutul - UPDATE

focuri arma iasi 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Cel de-al doilea barbat a fost preluat cu o plaga impuscata. Acesta a fost transportat la spital si in prezent are un prognostic bun. UPDATE: Barbatul in varsta de 51 de ani, P.V., din localitatea Tabara, comuna Bivolari, a suferit o plaga impuscata la nivelul inghinal drept, un hematom format si leziune de artera femurala. Acesta mai avea doua plagi la coasta dreapta, idntre care una transfixianta. Barbatul era in soc hemoragic in momentul in care a fost dus la spital si a fost dus in sala de chirurgie vasculara. In prezent, barbatul se afla la terapie intensiva, intubat, cu piciorul revascularizat. UPDATE: Se pare ca scandalul a pornit de la o tanara. Agresorul se numeste Flo ...