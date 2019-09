EXCLUSIV! Scandal cum nu s-a mai vazut! O tanara a fost lasata fara un MILION de EURO de un AFACERIST ce foloseste un avion PRIVAT! FOTO

avion 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Livada de pomi fructiferi, infiintata cu fonduri europene, a fost distrusa in intregime • Rezultatele prelevate de la fata locului au aratat ca un erbicid puternic folosit de un fermier din vecinatate a compromis toata livada • Administratorul fermei a depus plangere penala si sustine ca nu va scoate niciun ban din buzunar pentru a acoperi paguba, pentru ca nu este responsabil de ceea ce s-a intamplat • "Daca in urmatoarele doua luni nu se afla vinovatul, ma duc la Comisia Europeana, pentru ca nu pot sa platesc aceasta suma fara sa fiu vinovata de nimic", sustine administratorul firmei O livada de pomi fructiferi a fost distrusa in totalitate din cauza unei erbicidari facute de ...